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3 февраля, 16:52

«Не подбросите?» Три тигра у дороги – уникальное видео сняли в Приморье

На трассе в Приморье заметили сразу трёх тигров

В Приморском крае продолжаются случаи встреч тигров с людьми. На этот раз трое хищников заметили на трассе Пластун – Терней. Видео, снятое удивлёнными свидетелями, быстро стало популярным в социальных сетях. Эта дорога, на обочине которой находились полосатые, проходит рядом с Сихотэ-Алинским заповедником.

Тигров заметили на трассе Пластун – Терней. Видео © VK / ЧП Владивосток

Тигры отреагировали на встречу с людьми довольно спокойно. Они остались на месте и внимательно наблюдали за теми, кто их снимал. Авторы видео отметили, что впервые в жизни увидели «такую красоту». Однако, когда один из тигров немного пошевелился, свидетели решили быстро покинуть место и «дали газу».

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Приморье был пойман крупный самец амурского тигра, который несколько раз появлялся в селе Барабаш и нападал на собак. Хищника доставили в реабилитационный центр в Алексеевке для обследования. Результаты этого осмотра определят дальнейшую судьбу тигра.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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