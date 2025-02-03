«Не подбросите?» Три тигра у дороги – уникальное видео сняли в Приморье

В Приморском крае продолжаются случаи встреч тигров с людьми. На этот раз трое хищников заметили на трассе Пластун – Терней. Видео, снятое удивлёнными свидетелями, быстро стало популярным в социальных сетях. Эта дорога, на обочине которой находились полосатые, проходит рядом с Сихотэ-Алинским заповедником.

Тигров заметили на трассе Пластун – Терней. Видео © VK / ЧП Владивосток

Тигры отреагировали на встречу с людьми довольно спокойно. Они остались на месте и внимательно наблюдали за теми, кто их снимал. Авторы видео отметили, что впервые в жизни увидели «такую красоту». Однако, когда один из тигров немного пошевелился, свидетели решили быстро покинуть место и «дали газу».