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18 февраля, 11:37

Дагестанский Хатико: Кота, семь лет жившего на могиле хозяина, лечат в Петербурге

360.ru: Кота, семь лет жившего на могиле хозяина, привезли на лечение в Петербург

Кот Рыжик из Махачкалы, которого в Сети прозвали «Дагестанский Хатико», пошёл на поправку после лечения в петербургской клинике. Об этом рассказала волонтёр Хадижа.

«Дагестанский Хатико». Видео © 360.ru

Она сообщила, что котик 10 дней пролежал под капельницей. Сейчас у него уже прошла одышка и вернулся аппетит. Анализы Рыжика тоже стали значительно лучше, но хвостатому пациенту по-прежнему необходимо принимать лекарства.

«Мне звонили из Петербурга, показали его. Он ручной, очень ласковый кот. Мурчит, в лежанке лежит у них в клинике», — рассказала Хадижа 360.ru.

Она также отметила, что котика доставили в клинику прямо из аэропорта в прошлый четверг. Удалось найти попутчика, согласившегося взять животное к себе в салон и передавшего его волонтёру в Петербурге.

Похоже, что у Рыжика скоро будет новый хозяин — главврач медицинского учреждения выразила желание взять его к себе. Как отметила собеседница телеканала, это отличное решение, так как котику необходима постоянная забота из-за проблем с почками. Хадижа также упомянула о большом количестве звонков от россиян, которые переживают за судьбу Рыжика.

В Петербурге «Хатико» несколько часов ждал хозяина, которого увезли на скорой
В Петербурге «Хатико» несколько часов ждал хозяина, которого увезли на скорой

О трогательной истории махачкалинского кота стало известно в начале февраля. Рыжик семь лет провёл на могиле своего хозяина, умершего, когда питомец был ещё котёнком. «Дагестанский Хатико» не оставлял своего поста даже в зимние морозы, что подкосило его здоровье.

Обложка ©

Telegram / Mash

Юрий Лысенко
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