Дагестанский Хатико: Кота, семь лет жившего на могиле хозяина, лечат в Петербурге

Кот Рыжик из Махачкалы, которого в Сети прозвали «Дагестанский Хатико», пошёл на поправку после лечения в петербургской клинике. Об этом рассказала волонтёр Хадижа.

Она сообщила, что котик 10 дней пролежал под капельницей. Сейчас у него уже прошла одышка и вернулся аппетит. Анализы Рыжика тоже стали значительно лучше, но хвостатому пациенту по-прежнему необходимо принимать лекарства.

«Мне звонили из Петербурга, показали его. Он ручной, очень ласковый кот. Мурчит, в лежанке лежит у них в клинике», — рассказала Хадижа 360.ru.

Она также отметила, что котика доставили в клинику прямо из аэропорта в прошлый четверг. Удалось найти попутчика, согласившегося взять животное к себе в салон и передавшего его волонтёру в Петербурге.

Похоже, что у Рыжика скоро будет новый хозяин — главврач медицинского учреждения выразила желание взять его к себе. Как отметила собеседница телеканала, это отличное решение, так как котику необходима постоянная забота из-за проблем с почками. Хадижа также упомянула о большом количестве звонков от россиян, которые переживают за судьбу Рыжика.