«Выглядит лучше»: Умиравший на могиле хозяина дагестанский кот Хатико идёт на поправку
Волонтёр: В Петербурге выходили кота, прожившего 7 лет на могиле хозяина
Кот, проживший на могиле хозяина 7 лет. Обложка © VK / Калининский район
В Санкт-Петербурге ветеринары вылечили кота, который провёл семь лет на могиле своего хозяина в Дагестане. Питомца подобрали на кладбище в предсмертном состоянии и отправили в ветклинику Северной столицы. Волонтёр Эльмира рассказала 360.ru, что сейчас пушистый пациент находится на передержке, его реабилитационный период продолжается.
«Сейчас его отправили на передержку с медицинским уходом до конца лечения. Потом будем искать дом. Кот выглядит намного лучше, глаза ясные, красивые. Спит на мягкой кровати», — поделилась активист.
По её словам, состояние кота удалось стабилизировать, он чувствует себя хорошо, но пока ещё будет находиться под наблюдением ветеринаров. Волонтёр пояснила, что у питомца были обнаружены сразу несколько инфекций, а также пневмония. Первое время кот находился под капельницами, сейчас уже может вставать и свободно двигаться. Пушистому верному другу будут искать новую семью.
Как писал Life.ru, на протяжении семи лет кот из Махачкалы сидел около могилы своего хозяина, который скончался, когда пушистик был ещё котёнком. Питомец ослаб и был на грани жизни и смерти. Местные прозвали кота Хатико. Волонтёры подобрали кота на могиле в истощённом состоянии, его отправила на лечение в Санкт-Петербург.