«Выглядит лучше»: Умиравший на могиле хозяина дагестанский кот Хатико идёт на поправку

В Санкт-Петербурге ветеринары вылечили кота, который провёл семь лет на могиле своего хозяина в Дагестане. Питомца подобрали на кладбище в предсмертном состоянии и отправили в ветклинику Северной столицы. Волонтёр Эльмира рассказала 360.ru, что сейчас пушистый пациент находится на передержке, его реабилитационный период продолжается.

«Сейчас его отправили на передержку с медицинским уходом до конца лечения. Потом будем искать дом. Кот выглядит намного лучше, глаза ясные, красивые. Спит на мягкой кровати», — поделилась активист.

По её словам, состояние кота удалось стабилизировать, он чувствует себя хорошо, но пока ещё будет находиться под наблюдением ветеринаров. Волонтёр пояснила, что у питомца были обнаружены сразу несколько инфекций, а также пневмония. Первое время кот находился под капельницами, сейчас уже может вставать и свободно двигаться. Пушистому верному другу будут искать новую семью.