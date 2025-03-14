В Москве сотрудники МЧС спасают мужчину с застрявшим кольцом на половом органе

Для одного из жителей Москвы сегодняшняя пятница началась не самым лучшим образом. В постели мужчина решил использовать эрекционное кольцо, но оно застряло на его половом органе. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, спасатели экстренно выехали по адресу ул. Байкальская. Им предстоит вызволить пострадавшего из «капкана».