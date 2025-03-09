Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 08:49

В Туле сотрудники МЧС спасли кота, просидевшего на дереве три дня

Кот на дереве. Обложка © VK / МЧС России

Кот на дереве. Обложка © VK / МЧС России

В Туле сотрудники МЧС сняли с дерева кота, которого жители пытались спасти в течение трёх дней. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

«В Туле, на улице Рязанской, очевидцы трое суток пытались помочь дворовому коту, застрявшему на дереве. Все попытки были тщетны, тогда туляки обратились за помощью в пожарную охрану», — говорится в сообщении.

Прибывшие спасатели поднялись наверх на автолестнице и сняли пушистого бедолагу.

Шесть человек и кота спасли при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы
Шесть человек и кота спасли при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы

Ранее в столичном парке «Зарядье» спасли кота, который забрался на дерево и просидел там три дня. Хвостатого хулигана несколько раз пытались спустить на землю, но он лишь карабкался выше. В финальной операции пришлось задействовать спасателей, автовышку и даже полицию, которая обеспечивала безопасность мероприятия.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Животные
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar