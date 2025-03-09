В Туле сотрудники МЧС спасли кота, просидевшего на дереве три дня

В Туле сотрудники МЧС сняли с дерева кота, которого жители пытались спасти в течение трёх дней. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

«В Туле, на улице Рязанской, очевидцы трое суток пытались помочь дворовому коту, застрявшему на дереве. Все попытки были тщетны, тогда туляки обратились за помощью в пожарную охрану», — говорится в сообщении.

Шесть человек и кота спасли при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы

Шесть человек и кота спасли при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы

Ранее в столичном парке «Зарядье» спасли кота, который забрался на дерево и просидел там три дня. Хвостатого хулигана несколько раз пытались спустить на землю, но он лишь карабкался выше. В финальной операции пришлось задействовать спасателей, автовышку и даже полицию, которая обеспечивала безопасность мероприятия.