Думали, что обезьяна: В центре Москвы спасателей подняли по тревоге из-за мусорного пакета

Жители столицы вызвали МЧС из-за обезьяны, которая сидела на балконе дома напротив. Они подумали, что животное могло сбежать из Московского зоопарка, который находится неподалёку. Оказалось, спасатели ехали зря, сообщает SHOT .

Ранее кот укрылся в грузовом контейнере на борту торгового корабля и за четыре недели невольно преодолел Атлантику. Всё это время он находился без солнечного света и еды, но сумел выжить. Неизвестно, как кот оказался в запертом контейнере и кому он принадлежит.