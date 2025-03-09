Думали, что обезьяна: В центре Москвы спасателей подняли по тревоге из-за мусорного пакета
SHOT: Москвичи приняли пакет на балконе за обезьяну и вызвали МЧС
Жители столицы вызвали МЧС из-за обезьяны, которая сидела на балконе дома напротив. Они подумали, что животное могло сбежать из Московского зоопарка, который находится неподалёку. Оказалось, спасатели ехали зря, сообщает SHOT.
Жители Москвы приняли пакет за обезьяну и вызвали МЧС. Видео © Telegram/ SHOT
Сотрудники МЧС прибыли на место в полном вооружении, с приспособлениями для отлова. Однако «обезьяной» оказался самый обычный мусорный пакет.
Ранее кот укрылся в грузовом контейнере на борту торгового корабля и за четыре недели невольно преодолел Атлантику. Всё это время он находился без солнечного света и еды, но сумел выжить. Неизвестно, как кот оказался в запертом контейнере и кому он принадлежит.
Kandinsky/ Life.ru