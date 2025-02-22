В Москве у скандально известного коммуниста конфисковали пуму Геркулеса

Пуму Геркулеса конфисковали у депутата от КПРФ Сергея Татаринцева в Москве. Его признали виновным в причинении вреда дикому животному и назначили штраф 3000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда Можайского района.

«Мировой судья признал Татаринцева Сергея Валентиновича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.35 КоАП РФ (Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, в том числе их уничтожение)», — говорится в сообщении суда.

Ещё 2022 году в социальных сетях разлетелось видео, на котором мужчина выгуливает пуму по кличке Геркулес в Кунцевском парке на поводке, но без намордника. Пользователи утверждали, что это кандидат в муниципальные депутаты Можайского района от КПРФ Сергей Татаринцев. Большая кошка время от времени убегала от своего хозяина, вызывая беспокойство у соседей, которые неоднократно писали жалобы.