В Москве у скандально известного коммуниста конфисковали пуму Геркулеса
У депутата от КПРФ Сергея Татаринцева конфисковали пуму Геркулеса
Пума Геркулес. Фото © Telegram/Евгений Попов / popovrtr
Пуму Геркулеса конфисковали у депутата от КПРФ Сергея Татаринцева в Москве. Его признали виновным в причинении вреда дикому животному и назначили штраф 3000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда Можайского района.
«Мировой судья признал Татаринцева Сергея Валентиновича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.35 КоАП РФ (Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, в том числе их уничтожение)», — говорится в сообщении суда.
Ещё 2022 году в социальных сетях разлетелось видео, на котором мужчина выгуливает пуму по кличке Геркулес в Кунцевском парке на поводке, но без намордника. Пользователи утверждали, что это кандидат в муниципальные депутаты Можайского района от КПРФ Сергей Татаринцев. Большая кошка время от времени убегала от своего хозяина, вызывая беспокойство у соседей, которые неоднократно писали жалобы.
На фоне скандала вокруг Геркулеса, который кошмарил местных жителей, вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков («Новые люди») в прошлом году предложил изымать и отправлять в приюты диких животных, страдающих от нерадивых хозяев. Такой запрос он адресовал Правительству Москвы. Парламентарий подчеркнул, что дикие звери, включая пум, не относятся к домашним питомцам, находящимся в частном владении. Их содержание разрешено только в зоопарках, цирках и аналогичных учреждениях.