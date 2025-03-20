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20 марта, 16:06

Вебкам-студию нашли за стеной библиотеки в Москве, где за мастурбацией спалили хоккеиста-чемпиона

Mash: В Москве раскрыли вебкам-студию для несовершеннолетних девушек

В Москве раскрыли вебкам-студию, где работают несовершеннолетние девушки. По данным Mash, вся эта содомия находится за стенами государственной детской библиотеки. Модели, которые работают в студии, ориентируются на зарубежную аудиторию.

14-летняя девочка под прикрытием пришла устраиваться в вебкам-студию. Видео © Telegram / Mash

Одной из таких «актрис» всего 14, её направили туда сотрудники Центра защиты прав молодёжи и активисты Молодёжного парламента в рамках эксперимента. На неё надели скрытую камеру, а за процессом наблюдал куратор.

Во время собеседования ей предложили «пробную смену для иностранной аудитории» и рассказали о различных преимуществах: доступ к бесплатным психологам, «игрушкам для работы», фотографу, контентмейкеру и даже тренеру. Тем не менее привлечь к ответственности организаторов студии пока невозможно, так как отсутствует факт полового акта.

В Госдуме намерены разобраться с вебкам-студиями
В Госдуме намерены разобраться с вебкам-студиями

Ранее Life.ru рассказывал, что за мастурбацией у этой же библиотеки задержали легендарного хоккеиста Игоря Дорофеева. За актом самоудовлетворения его заметила прохожая и вызвала полицию, сообщив, что спортсмен наблюдал за двумя женщинами среднего возраста.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Александра Мышляева
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