Вебкам-студию нашли за стеной библиотеки в Москве, где за мастурбацией спалили хоккеиста-чемпиона

В Москве раскрыли вебкам-студию, где работают несовершеннолетние девушки. По данным Mash, вся эта содомия находится за стенами государственной детской библиотеки. Модели, которые работают в студии, ориентируются на зарубежную аудиторию.

14-летняя девочка под прикрытием пришла устраиваться в вебкам-студию. Видео © Telegram / Mash

Одной из таких «актрис» всего 14, её направили туда сотрудники Центра защиты прав молодёжи и активисты Молодёжного парламента в рамках эксперимента. На неё надели скрытую камеру, а за процессом наблюдал куратор.

Во время собеседования ей предложили «пробную смену для иностранной аудитории» и рассказали о различных преимуществах: доступ к бесплатным психологам, «игрушкам для работы», фотографу, контентмейкеру и даже тренеру. Тем не менее привлечь к ответственности организаторов студии пока невозможно, так как отсутствует факт полового акта.