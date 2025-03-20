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20 марта, 14:55
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Легендарного российского хоккеиста застукали за мастурбацией у детской библиотеки

Хоккеиста Игоря Дорофеева задержали в Москве за мастурбацию у детской библиотеки

Игорь Дорофеев. Обложка © VK / ХК Динамо

Игорь Дорофеев. Обложка © VK / ХК Динамо

Хоккеиста Игоря Дорофеева задержали в центре Москвы за мастурбацию у здания Российской государственной детской библиотеки. Об этом сообщает «Mash на спорте».

Дорофеев — единственный пятикратный чемпион страны в составе ХК «Динамо». За актом самоудовлетворения его заметила прохожая и вызвала полицию, сообщив, что спортсмен наблюдал за двумя женщинами среднего возраста. Причины его поведения остались неясными, сам же экс-спортсмен признался, что в настоящее время не работает.

Игорь Дорофеев профессионально играл в хоккей с 1985 по 2001 год. Он является рекордсменом ХК «Динамо» по количеству чемпионских титулов (5). Он участвовал 352 матчах, забросив 93 шайбы и сделав 83 голевые передачи.

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* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Александра Мышляева
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