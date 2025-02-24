ММА-бойцу из Кирова грозит 11 лет за оскорбления жены участника СВО и ВС РФ

11 лет колонии может грозить кировскому бойцу ММА Матвею Леванову, напавшему на жену бойца СВО. Помимо публичного нацистского приветствия и поддержки украинского нацбата «Азов»*, он навлёк на себя проблем своими татуировками, сообщает SHOT.

ММА-боец оскорблял жену участника СВО и Армию России. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, 22 февраля в Кирове 22-летний боец местного промоушна Gas Fight напился в ночном клубе Amsterdam на улице Производственной и набросился на девушку за то, что её муж участвует в спецоперации. Леванов открыто демонстрировал нацистское приветствие, поддерживал украинский националистический батальон «Азов»* и дискредитировал российскую армию. Спортсмен также попытался избить девушку, но её защитили очевидцы.

23 февраля Леванова задержали. Помимо уголовного дела за дискредитацию Армии России (до 7 лет) ему грозит статья за публичную демонстрацию и пропаганду нацистской и другой экстремистской атрибутики. На теле спортсмена — множество татуировок, которые могут добавить ему ещё одну статью.

Видео задержания. Видео © SHOT

На теле Леванова обнаружили тату: «Чёрное солнце» — нацистский оккультный знак, один из символов ненависти, «Волчий крюк» — нацистский символ, использовался в Третьем Рейхе, надпись «Арийское братство» — крупнейшая ОПГ белых расистов в США, «Кельтский крест» — один из наиболее популярных символов скинхедов, трезубец с герба Украины, выполненный в стилистике скандинавского «Молота Тора», «Шлем ужаса» — самая безобидная из татуировок, призванная оберегать владельца от врагов.

Помимо того, что спортсмен часто выходил на публичные бои без майки, он также показывал свои татуировки непосредственно во время конфликта с женой бойца СВО. По статье 282.4 УК РФ «Неоднократная пропаганда атрибутики экстремистских организаций» Леванову может грозить ещё до 4 лет колонии.

Лига Gas Fight сразу после задержания бойца заявила, что он исключён из их организации из-за «недопустимого поведения».

Напомним, что ранее ММА-бойца задержали в Кирове за оскорбления в адрес жены участника спецоперации и Армии России. Силовики заинтересовались им после появления в Сети видеоролика, на котором парень дискредитирует Вооружённые силы Российской Федерации и выкрикивает нацистские лозунги.