В Госдуме намерены разобраться с вебкам-студиями

В Госдуме решили серьёзно взяться за вебкам-студии и разработать для них статью в Уголовном Кодексе. Дело в том, что сейчас за «стримы для взрослых» нет наказания. Они не попадают под статью о распространении порнографии (242 УК РФ), так как трансляции не записываются и потом не выкладываются. Также их нельзя засудить за организацию проституцией (241 УК РФ). Об этом сообщает телеграм-канал Mash.