В Госдуме намерены разобраться с вебкам-студиями
Mash: В Госдуме предложили создать статью в УК для наказания вебкам-студий
В Госдуме решили серьёзно взяться за вебкам-студии и разработать для них статью в Уголовном Кодексе. Дело в том, что сейчас за «стримы для взрослых» нет наказания. Они не попадают под статью о распространении порнографии (242 УК РФ), так как трансляции не записываются и потом не выкладываются. Также их нельзя засудить за организацию проституцией (241 УК РФ). Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Покончить с развратом решил депутат Госдумы Артём Метелев. Он предложил объединить статьи «Вовлечение в занятие проституцией» и «Организация занятия проституцией» (240 и 241 УК РФ) в единую статью «Сексуальные услуги» с максимальным наказанием 15 лет лишения свободы. Также он хочет ужесточить статью 240.1 УК РФ «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего» и ввести наказание для совершеннолетних, которые разводят подростков на интимные фото.
Ранее в Санкт-Петербурге извращенец развёл на нюдсы около 50 школьниц возрастом от 8 до 14 лет. Он использовал для своих грязных целей 4 ноутбука, 10 мобильных телефонов и множество сим-карт.
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