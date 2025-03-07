Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 09:50

В Госдуме намерены разобраться с вебкам-студиями

Mash: В Госдуме предложили создать статью в УК для наказания вебкам-студий

В Госдуме решили серьёзно взяться за вебкам-студии и разработать для них статью в Уголовном Кодексе. Дело в том, что сейчас за «стримы для взрослых» нет наказания. Они не попадают под статью о распространении порнографии (242 УК РФ), так как трансляции не записываются и потом не выкладываются. Также их нельзя засудить за организацию проституцией (241 УК РФ). Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Покончить с развратом решил депутат Госдумы Артём Метелев. Он предложил объединить статьи «Вовлечение в занятие проституцией» и «Организация занятия проституцией» (240 и 241 УК РФ) в единую статью «Сексуальные услуги» с максимальным наказанием 15 лет лишения свободы. Также он хочет ужесточить статью 240.1 УК РФ «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего» и ввести наказание для совершеннолетних, которые разводят подростков на интимные фото.

Ранее в Санкт-Петербурге извращенец развёл на нюдсы около 50 школьниц возрастом от 8 до 14 лет. Он использовал для своих грязных целей 4 ноутбука, 10 мобильных телефонов и множество сим-карт.

В России накрыли сеть вебкам-студий, где снимали «клубничку» для иностранцев
В России накрыли сеть вебкам-студий, где снимали «клубничку» для иностранцев
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / M-Production

Полина Никифорова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar