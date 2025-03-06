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6 марта, 14:49

«Ты не стеснительная?» В Петербурге извращенец развёл около полусотни школьниц на нюдсы

«Mash на Мойке»: В Петербурге арестовали мужчину за онлайн-развращение девочек

В Санкт-Петербурге арестовали 43-летнего водителя развозки колбас, который вёл с несовершеннолетними девочками откровенные переписки. Жертвы возрастом от 8 до 14 лет отправляли ему интимные фотографии в соцсетях. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

В Питере задержали мужчину за онлайн-развращение детей. Видео © Telegram/ Mash на Мойке

Для своих целей извращенец использовал 4 ноутбука, 10 мобильных телефонов и множество сим-карт. Всё это было изъято во время обыска. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Жертвами мужчины стали около 50 девочек.

«Ищу девочку 10-12 лет», «Ты не стеснительная?» — писал он в чаты телеграм-каналов в поисках жертв.

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Ранее рэпера Оксимирона* (настоящее имя Мирон Фёдоров*) обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Его фанатка показала якобы скриншоты переписок с рэпером, где он прямо намекает на действия сексуального характера. Девушке на тот момент было 13-14 лет.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Telegram/ Mash на Мойке

Полина Никифорова
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