«Давал интимные задания»: Оксимирона* обвинили в сексуальном насилии над девочками-подростками

Рэпера Оксимирона* (настоящее имя Мирон Фёдоров*) обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одна из героинь подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой рассказала, что познакомилась с Oxxxymiron* в соцсетях, когда ей было 13-14 лет. По словам Виктории Кучак, она общалась с рэпером в течение трёх лет, пока он её не изнасиловал на своём концерте. Тогда девушке было 16 лет.

Ещё одна героиня подкаста показала скрины переписок, где, утверждает она, Оксимирон* прямо намекает ей на действия сексуального характера и даёт «задания» — прислать ему интимные фото. Виктория Михайлова на тот момент была девятиклассницей.

В декабре Красильникова связалась с Оксимироном* и попросила прокомментировать обвинения в его адрес Рэпер прочитал её сообщение, но промолчал.

Ранее Life.ru писал, что экс-жена обвинила сына звезды «Улиц разбитых фонарей» в растлении сына с 3,5 лет. В ответ на претензии бывшей Степан Половцев заверил, что он всего лишь чересчур усиленно помыл сына.