87-летнюю учительницу из Канады признали виновной в изнасиловании 5 школьников

В Канаде 87-летнюю учительницу Барбару Бакстер из провинции Онтарио обвинили в совращении своих же учеников. С 1980-го года дети подверглись насилию со стороны педагога, а 25 февраля её признали виновной в семи эпизодах надругательства над несовершеннолетними. Наказание, которое понесёт Бакстер, огласят 20 мая, сообщает Burlington Today.

Расследование началось ещё в 2022 году, когда в полицию обратился бывший ученик Бакстер и обвинил учительницу в сексуальных домогательствах. Мужчина рассказал, что пенсионерка совращала его в 1982-1983 годах, тогда он учился в восьмом классе. После этого он бросил школу, испытывал депрессию, страдал от посттравматического стрессового расстройства (ПТРС) и увлекался психоактивными веществами.

На поведение Бакстер жаловались и в дирекцию, но детей просто отстраняли от занятий на неделю и обвиняли в нападении на педагога. В итоге позже повзрослевшие школьники подали в полицию на женщину ещё четыре заявления. Теперь ей грозит тюремное заключение.

Ранее Life.ru рассказал, что в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних обвиняют рэпера Оксимирона*. Одна из его предполагаемых жертв, рассказала, что познакомилась с исполнителем в возрасте 13—14 лет, а в 16 лет он совершил над ней насилие. Девушка также предоставила переписку с Мироном Фёдоровым*, в которой содержатся различные сообщения и просьбы об интимных фотографиях. Другая девушка говорит, что познакомилась с артистом в 15 лет, а через год у них завязались интимные отношения. В 2021 году она публично обвинила Oxxxymiron* в насилии и изменах, однако конфликт удалось разрешить.