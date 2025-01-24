В России накрыли сеть вебкам-студий, где снимали «клубничку» для иностранцев

Жительница Саратова создала вебкам-студии в своём городе, а также в Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре, наняв не менее десяти моделей. Однако её нелегальный бизнес не оправдал ожиданий — правоохранительные органы провели рейды в «офисах», и теперь подозреваемые по делу о создании и распространении запрещенного порноконтента задержаны. Уголовное дело уже возбуждено.

Деятельность вебкам-студий была пресечена сотрудниками ГУУР МВД России и ГУ МВД по Саратовской области. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём телеграм-канале, задержания прошли в нескольких регионах, включая Саратов, Москву, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Предварительно установлено, что за организацией этого нелегального бизнеса стоит жительница Саратова, которая организовала работу студий в четырех регионах. Модели проводили видеосеансы с иностранными клиентами за плату, а два администратора контролировали процесс и распределяли доходы. Полицейские, при поддержке Росгвардии, провели обыски в «офисах» студий.

«Изъятое оборудование, видеозаписи трансляций, документация и другие предметы имеют доказательственное значение», — добавила Волк.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (ст. 242 УК РФ). Два фигуранта находятся под подпиской о невыезде, а предполагаемому организатору группы назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.