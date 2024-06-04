Полиция задержала 25-летнего владельца российской "вебкам-империи" и его подельников SHOT: Полиция задержала создателей сети вебкам-студий в нескольких городах 4 июня, 08:27 Shutterstock / FOTODOM / ronstik

В России полиция задержала четверых организаторов подпольного бизнеса, которые зарабатывали на трансляциях непристойных шоу из вебкам-студий, а моделям за участие обещали до 200 тысяч рублей. Об этом пишет SHOT.

Полиция задержала организаторов бизнеса на веб-студиях. Обложка © Telegram / SHOT

Полиция задержала организаторов бизнеса на веб-студиях. Фото © Telegram / SHOT

Идея нелегально зарабатывать на веб-шоу пришла 25-летнему мужчине из Москвы в 2022 году. Вместе с тремя приятелями он оборудовал в нескольких городах студии и нанял моделей. В Волгограде "бизнесом" руководила 21-летняя девушка, которая также участвовала в съёмках. Кроме того, вебкам-студии появились в Челябинске.

Задача моделей состояла в том, чтобы показывать себя на камеру и выполнять пожелания клиентов, в том числе непристойные. Полиция задержала всех четверых организаторов подпольного заработка, а также самих участниц, работавших на камеру. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества или участие в нём".

Ранее сообщалось, что в Челябинске сотрудники Росгвардии и МВД задержали лидера преступной группировки. Также арестованы 30 её активных участников — наркокурьеров и "кладменов". Они распространяли наркотики по всей России. Всего по делу проходит 38 человек.

Авторы Татьяна Миссуми