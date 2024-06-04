Полиция задержала 25-летнего владельца российской "вебкам-империи" и его подельников
SHOT: Полиция задержала создателей сети вебкам-студий в нескольких городах
Shutterstock / FOTODOM / ronstik
В России полиция задержала четверых организаторов подпольного бизнеса, которые зарабатывали на трансляциях непристойных шоу из вебкам-студий, а моделям за участие обещали до 200 тысяч рублей. Об этом пишет SHOT.
Полиция задержала организаторов бизнеса на веб-студиях. Обложка © Telegram / SHOT
Полиция задержала организаторов бизнеса на веб-студиях. Фото © Telegram / SHOT
Идея нелегально зарабатывать на веб-шоу пришла 25-летнему мужчине из Москвы в 2022 году. Вместе с тремя приятелями он оборудовал в нескольких городах студии и нанял моделей. В Волгограде "бизнесом" руководила 21-летняя девушка, которая также участвовала в съёмках. Кроме того, вебкам-студии появились в Челябинске.
Задача моделей состояла в том, чтобы показывать себя на камеру и выполнять пожелания клиентов, в том числе непристойные. Полиция задержала всех четверых организаторов подпольного заработка, а также самих участниц, работавших на камеру. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества или участие в нём".
Ранее сообщалось, что в Челябинске сотрудники Росгвардии и МВД задержали лидера преступной группировки. Также арестованы 30 её активных участников — наркокурьеров и "кладменов". Они распространяли наркотики по всей России. Всего по делу проходит 38 человек.