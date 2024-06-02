В Челябинске силовики задержали лидера ОПГ и 38 наркодилеров

В Челябинске сотрудники Росгвардии и МВД задержали лидера преступной группировки. Также арестованы 30 её активных участников — наркокурьеров и "кладменов". Они распространяли наркотики по всей России. Всего по делу проходит 38 человек. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на полицию региона.

В банду входили граждане РФ и стран СНГ. Кураторы полностью покрывали расходы дилеров на покупку телефонов, упаковочных материалов и электронных весов, а также транспортных средств, необходимых для перевозки запрещённых веществ, и аренду жилья.

На данный момент установлена причастность задержанных к более чем 60 попыткам сбыта наркотиков. Вес найденной партии составляет около 24 килограммов. Дела заведены по ст. 210 и ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. 30 фигурантов, включая организатора, арестованы.