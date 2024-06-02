Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 14:42

В Челябинске силовики задержали лидера ОПГ и 38 наркодилеров

В Челябинске задержали 38 наркосбытчиков и лидера ОПГ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Raths

В Челябинске задержали 38 наркосбытчиков и лидера ОПГ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Raths

В Челябинске сотрудники Росгвардии и МВД задержали лидера преступной группировки. Также арестованы 30 её активных участников — наркокурьеров и "кладменов". Они распространяли наркотики по всей России. Всего по делу проходит 38 человек. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на полицию региона.

В банду входили граждане РФ и стран СНГ. Кураторы полностью покрывали расходы дилеров на покупку телефонов, упаковочных материалов и электронных весов, а также транспортных средств, необходимых для перевозки запрещённых веществ, и аренду жилья.

На данный момент установлена причастность задержанных к более чем 60 попыткам сбыта наркотиков. Вес найденной партии составляет около 24 килограммов. Дела заведены по ст. 210 и ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. 30 фигурантов, включая организатора, арестованы.

На Кубани попробовавший наркотики школьник впал в кому на дне рождения друга и умер
На Кубани попробовавший наркотики школьник впал в кому на дне рождения друга и умер

Ранее Life.ru сообщал, что в Ингушетии ОПГ похитила 1 миллиард рублей бюджетных денег, выделенных семьям с детьми. Следователи возбудили сразу семь уголовных дел.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Наркотики
  • Криминал
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров