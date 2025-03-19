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19 марта, 17:28

Россиянка выиграла судебное дело и получила более ₽280 тысяч из-за дефектного iPhone

SHOT ПРОВЕРКА: Москвичка отсудила у продавца ₽285 тысяч за неисправный iPhone

Жительница Москвы приобрела iPhone 14 за 94 тысячи рублей, пришла довольная покупкой домой, но позже обнаружила в смартфоне неполадку. Функция распознавания лица Face ID не работала. Женщина хотела решить вопрос с продавцом мирно, но пришлось подать заявление в суд. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Согласно информации из телеграм-канала, продавец отказался вернуть деньги покупательнице, что привело к необходимости разбираться с ситуацией в суде. Экспертиза подтвердила наличие дефекта у iPhone — неработающего Face ID. В результате продавец обязан вернуть женщине сумму, значительно превышающую стоимость телефона, составившую 285 тысяч рублей.

Ранее фитнес-клуб отказался вернуть женщине деньги за годовой абонемент стоимостью 18,5 тысячи рублей. Посетительница разочаровалась в центре, когда увидела условия полнейшей антисанитарии, в которых ей придётся заниматься.

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Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Полина Никифорова
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