Плесень, грязь и сломанная техника: Москвичку кинул на деньги фитнес-клуб с антисанитарией
SHOT ПРОВЕРКА: Москвичке отказались вернуть деньги за абонемент в фитнес-клуб
В Москве фитнес-клуб NF-Fit, расположенный на улице Исаковского 33, отказался вернуть девушке деньги за абонемент в полном объёме. Посетительница разочаровалась в центре, когда увидела условия, в которых ей придётся заниматься. Кадрами столичного клуба поделилась SHOT ПРОВЕРКА.
Москвичка приобрела годовой абонемент за 18 500 рублей, но быстро разочаровалась в фитнес-клубе. Виной тому жуткая антисанитария: на полу в душевых и парных была плесень и многовековой слой грязи, а кулеры с водой и другая атрибутика разваливались от старости.
Сотрудники центра отказались возвращать деньги в полном объёме, предложив только половину суммы. В ответ девушка пошла писать заявление о несогласии. Но работники Андрей Ч. и Дарья А. вытолкали её из помещения и отобрали телефон, когда клиентка решила записать происходящее на камеру.
Ранее в Москве закрыли ресторан «Why not sushi» на 90 дней из-за антисанитарии. В ходе проверки выяснили, что рыба и краб, используемые для роллов, хранятся без необходимой маркировки, а часть продуктов находится не в холодильнике, а на открытых поверхностях. Также в заведении нет горячей воды, а его планировка не соответствует требованиям для организации общественного питания, так как ресторан расположен в подвале.