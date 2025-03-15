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15 марта, 19:34

Плесень, грязь и сломанная техника: Москвичку кинул на деньги фитнес-клуб с антисанитарией

SHOT ПРОВЕРКА: Москвичке отказались вернуть деньги за абонемент в фитнес-клуб

В Москве фитнес-клуб NF-Fit, расположенный на улице Исаковского 33, отказался вернуть девушке деньги за абонемент в полном объёме. Посетительница разочаровалась в центре, когда увидела условия, в которых ей придётся заниматься. Кадрами столичного клуба поделилась SHOT ПРОВЕРКА.

В фитнес-клубе царит антисанитария. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В фитнес-клубе царит антисанитария. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В фитнес-клубе царит антисанитария. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В фитнес-клубе царит антисанитария. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Москвичка приобрела годовой абонемент за 18 500 рублей, но быстро разочаровалась в фитнес-клубе. Виной тому жуткая антисанитария: на полу в душевых и парных была плесень и многовековой слой грязи, а кулеры с водой и другая атрибутика разваливались от старости.

В фитнес-клубе царит антисанитария. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В фитнес-клубе царит антисанитария. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В фитнес-клубе царит антисанитария. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В фитнес-клубе царит антисанитария. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Сотрудники центра отказались возвращать деньги в полном объёме, предложив только половину суммы. В ответ девушка пошла писать заявление о несогласии. Но работники Андрей Ч. и Дарья А. вытолкали её из помещения и отобрали телефон, когда клиентка решила записать происходящее на камеру.

В фитнес-клубе царит антисанитария. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В фитнес-клубе царит антисанитария. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В фитнес-клубе царит антисанитария. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В фитнес-клубе царит антисанитария. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Одну из точек Subway в Москве закрыли после расследования SHOT ПРОВЕРКИ
Одну из точек Subway в Москве закрыли после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

Ранее в Москве закрыли ресторан «Why not sushi» на 90 дней из-за антисанитарии. В ходе проверки выяснили, что рыба и краб, используемые для роллов, хранятся без необходимой маркировки, а часть продуктов находится не в холодильнике, а на открытых поверхностях. Также в заведении нет горячей воды, а его планировка не соответствует требованиям для организации общественного питания, так как ресторан расположен в подвале.

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SHOT ПРОВЕРКА

Алена Пенчугина
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