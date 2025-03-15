Плесень, грязь и сломанная техника: Москвичку кинул на деньги фитнес-клуб с антисанитарией

В Москве фитнес-клуб NF-Fit, расположенный на улице Исаковского 33, отказался вернуть девушке деньги за абонемент в полном объёме. Посетительница разочаровалась в центре, когда увидела условия, в которых ей придётся заниматься. Кадрами столичного клуба поделилась SHOT ПРОВЕРКА.

В фитнес-клубе царит антисанитария. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В фитнес-клубе царит антисанитария. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Москвичка приобрела годовой абонемент за 18 500 рублей, но быстро разочаровалась в фитнес-клубе. Виной тому жуткая антисанитария: на полу в душевых и парных была плесень и многовековой слой грязи, а кулеры с водой и другая атрибутика разваливались от старости.

В фитнес-клубе царит антисанитария. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В фитнес-клубе царит антисанитария. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Сотрудники центра отказались возвращать деньги в полном объёме, предложив только половину суммы. В ответ девушка пошла писать заявление о несогласии. Но работники Андрей Ч. и Дарья А. вытолкали её из помещения и отобрали телефон, когда клиентка решила записать происходящее на камеру.

В фитнес-клубе царит антисанитария. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В фитнес-клубе царит антисанитария. Фото © SHOT ПРОВЕРКА