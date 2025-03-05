Ресторан «Why not sushi» в Москве закрыли на 90 дней из-за антисанитарии

Заведение «Why not sushi» известной сети суши-баров закрыли на 90 дней в Москве из-за антисанитарии Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Ресторан «Why not sushi» закрыли после проверки Роспотребнадзора. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По информации наших коллег, санитарные инспекторы провели проверку в ресторане рядом со станцией метро «Волоколамская» после жалобы от посетителя. В ходе проверки выяснили, что рыба и краб, используемые для роллов, хранятся без необходимой маркировки, а часть продуктов находится не в холодильнике, а на открытых поверхностях. Также в заведении нет горячей воды, а его планировка не соответствует требованиям для организации общественного питания, так как ресторан расположен в подвале. Эксперты пришли к выводу, что данный суши-бар представляет опасность для здоровья клиентов из-за риска пищевых отравлений и инфекций.

Из заведения было изъято 16 кг продукции, представляющей потенциальную опасность. Ресторан «Why not sushi» был закрыт на срок три месяца в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в сфере общественного питания.