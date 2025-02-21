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21 февраля, 04:23
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Грязь, просрочка и отсутствие воды: Роспотребнадзор закрыл более полсотни «Светофоров»

Роспотребнадзор закрыл 76 магазинов сети «Сфетофор» после проверок

В результате проверок Роспотребнадзора из магазинов сети «Светофор» изъяли более 5,7 тысячи партий опасных продуктов, общим объёмом свыше 300,1 тонн. Об этом сообщила пресс-служба контролирующего органа.

«В ходе инспекций подверглись проверке 58 организаций в 45 регионах страны. В результате мероприятий было изъято 5,7 тыс. партий товаров, угрожающих безопасности, объёмом более 300,1 тонн», — указано в сообщении.

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В ведомстве добавили, что по итогу проверок составили 2,7 тыс. административных протокола и наложили штрафы на сумму свыше 1,2 млн рублей. Ещё 314 административных дел передали в судебные инстанции.

Пока проверили 1 485 торговых точек, 76 из которых закрыли по решениям судов. Другие материалы всё ещё находятся на рассмотрении.

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Наиболее распространённые нарушения включают продажу просроченных продуктов, несоответствующие условия хранения, сломанное оборудование, отсутствие документации на товары, отсутствие воды в магазинах, антисанитария и нарушение личной гигиены работников.

Как сообщал Life.ru, одним из первых нарушителей стал магазин «Светофор» в столичном ТЦ «Волна». Позднее нашли несоответствия и в торговых точках других регионов страны.

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© Life.ru

Лия Мурадьян
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