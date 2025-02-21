Грязь, просрочка и отсутствие воды: Роспотребнадзор закрыл более полсотни «Светофоров»

В результате проверок Роспотребнадзора из магазинов сети «Светофор» изъяли более 5,7 тысячи партий опасных продуктов, общим объёмом свыше 300,1 тонн. Об этом сообщила пресс-служба контролирующего органа.

«В ходе инспекций подверглись проверке 58 организаций в 45 регионах страны. В результате мероприятий было изъято 5,7 тыс. партий товаров, угрожающих безопасности, объёмом более 300,1 тонн», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что по итогу проверок составили 2,7 тыс. административных протокола и наложили штрафы на сумму свыше 1,2 млн рублей. Ещё 314 административных дел передали в судебные инстанции.

Пока проверили 1 485 торговых точек, 76 из которых закрыли по решениям судов. Другие материалы всё ещё находятся на рассмотрении.