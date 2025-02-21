Грязь, просрочка и отсутствие воды: Роспотребнадзор закрыл более полсотни «Светофоров»
Роспотребнадзор закрыл 76 магазинов сети «Сфетофор» после проверок
В результате проверок Роспотребнадзора из магазинов сети «Светофор» изъяли более 5,7 тысячи партий опасных продуктов, общим объёмом свыше 300,1 тонн. Об этом сообщила пресс-служба контролирующего органа.
«В ходе инспекций подверглись проверке 58 организаций в 45 регионах страны. В результате мероприятий было изъято 5,7 тыс. партий товаров, угрожающих безопасности, объёмом более 300,1 тонн», — указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что по итогу проверок составили 2,7 тыс. административных протокола и наложили штрафы на сумму свыше 1,2 млн рублей. Ещё 314 административных дел передали в судебные инстанции.
Пока проверили 1 485 торговых точек, 76 из которых закрыли по решениям судов. Другие материалы всё ещё находятся на рассмотрении.
Наиболее распространённые нарушения включают продажу просроченных продуктов, несоответствующие условия хранения, сломанное оборудование, отсутствие документации на товары, отсутствие воды в магазинах, антисанитария и нарушение личной гигиены работников.
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