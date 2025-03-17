Зуд, жжение, боль: Россиянка подхватила омерзительную заразу из-за экопрокладки

В России женщина заболела вагинитом после того, как перешла на многоразовые прокладки, которые продвигаются в Сети как новый модный экотренд. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, сейчас жертве «‎зелёного» маркетинга предстоит длительное лечение.

В Сети появился модный тренд — многоразовые прокладки. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Всё началось с того, что пациентка повелась на ролики в Сети и уверения блогеров. Многоразовые прокладки, по их словам, якобы улучшают женскую микрофлору, предотвращают инфекции, а также экономят деньги и помогают бороться с загрязнением окружающей среды в отличие от привычных одноразовых прокладок, которые приходится утилизировать в больших количествах.

Однако на деле женщина заработала вагинит. Как выяснилось, многоразовые прокладки невозможно идеально продезинфицировать даже во время стирки и тщательной обработки. Плотные слои, из которых товар сделан, практически не пропускают воздух и создают благоприятную среду для бактерий. Россиянка обратилась к врачам, когда почувствовала сильный зуд, жжение и острые боли. Сейчас она намерена консультироваться у медиков, а не черпать советы из Интернета или у модных блогеров без профильного образования.