Бастрыкин призвал ввести обязательное чипирование домашних животных

Глава СК РФ Александр Бастрыкин считает необходимым введение в России обязательного чипирования домашних животных. По его мнению, следует принять такую меру из-за участившихся (с 78 в 2022 году до 408 в 2024-м) случаев нападений собак на людей.

«Председателем Следственного комитета А.И. Бастрыкиным предложен ряд инициатив, реализация которых способна переломить ситуацию, связанную с агрессией животных в отношении людей», — пишет пресс-служба следственного комитета.

Среди таких мер обязательный учёт, чипирование (маркирование), а также установление повышенных требований к лицам, покупающим потенциально опасных животных и заводчикам. Также председатель СКР призывает исключить возможность возвращения в места обитания безнадзорных животных, в отношении которых применялась программа «отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск», а ещё он выступает за переформатирование системы мест содержания бездомных животных. По мнению Бастрыкина, стоит сделать акцент на деятельность негосударственных служб и усилить надзор за чиновниками, кинологами и частными заводчиками.