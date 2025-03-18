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18 марта, 13:50

В первом российском регионе могут чипировать всех домашних кошек и собак

В Саратовской области хотят обязать владельцев чипировать кошек и собак

В Саратовской области хотят обязать владельцев чипировать своих домашних питомцев, чтобы отслеживать случаи безответственного к ним отношения и попытки выбросить животных на улицу. Соответствующий законопроект в облдуму внёс прокурор региона Сергей Филипенко, текст появился на портале правовых актов.

«Ввести с 1 марта 2026 года обязательную идентификацию и регистрацию домашних животных (кошек и собак)», — отмечается в пояснительной записке.

Предполагается, что чипирование поможет быстро находить владельцев, если питомец потерялся или был выброшен. А это поможет избежать увеличения числа беспризорных дворняг. Документ подразумевает введение подкожного чипа либо нанесение татуировки на кожу животному. Информация о питомцах будет вноситься в реестр в заявительном порядке.

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freepik

Татьяна Миссуми
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