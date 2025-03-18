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18 марта, 08:36

Госдума отметила неисполнение поручений Путина о бездомных животных

Государственная дума отмечает неисполнение правительством поручений президента России Владимира Путина в вопросе обращения с бездомными животными. Об этом говорится в проекте обращения нижней палаты парламента к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который опубликован в электронной базе ГД.

«Государственная дума <…> отмечает неисполнение Правительством Российской Федерации поручений президента Российской Федерации по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев», — указано в документе.

18 марта в Госдуме будет рассмотрено постановление об обращении в кабмин в связи с ситуацией с бездомными собаками. Об этом ранее сообщил вице-спикер Думы Александр Жуков.

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Ранее в Госдуме призвали внести изменения в действующий федеральный базовый закон по принятию действенных мер по эвтаназии бродячих собак. При этом, отметила автор инициативы, власти должны защищать не только людей, но и самих животных, если потребуется.

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Shutterstock / FOTODOM / vladimir sofronov

Никита Никонов
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