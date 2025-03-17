«Хватит танцевать перед зоозащитниками»: Якутский депутат сравнил дворняг с террористами

Якутский депутат Госдумы Федот Тумусов предложил «перестать танцевать» перед зоозащитниками и разрешить применять жёсткие меры к бездомным собакам. Об этом он сказал в эфире телеканала НТВ. По его словам, нельзя забывать, что любой пёс — это «хищник».

«Мы должны перестать танцевать краковяк перед зоозащитниками. Всё время мы танцуем и пытаемся угождать. Собака — друг человека, но в то же время, как ни корми волка, он всё равно смотрит в лес… И когда его не кормят, он превращается в хищника», — заявил парламентарий.

Тумусов сравнил дворняг с «террористами», когда они совершают нападение на людей, а значит с животными нужно поступать так же, как с самыми опасными преступниками. Он призвал поддержать законопроект об эвтаназии бродячих собак.