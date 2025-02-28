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28 февраля, 15:08

Кто несёт ответственность за нападение бродячих собак, объяснил юрист

Юрист Соловьёв: Ответственность за стаи собак на улицах несут местные власти

Ответственность за стаи собак на улицах несут местные власти, то есть должностные лица органов местного самоуправления. Об этом заявил заслуженный юрист России, профессор Иван Соловьёв, который в беседе с RT обратил внимание на проблему нападения бродячих псов.

«Ответственность за вред, который причинён укусами безнадзорных животных, в соответствии со всеми нормативными актами, <...> лежит на должностных лицах органов местного самоуправления», — отметил эксперт.

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Доктор юридических наук также подчеркнул, что проблема с бездомными собаками постепенно решается, хотя и недостаточно быстро. Тем не менее именно местные власти являются заказчиками по заключению контрактов на отлов, содержание, стерилизацию, уход и возврат в места прежнего обитания бродячих животных.

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Ранее кинолог рассказала про 4 важных действия, чтобы отбиться при нападении собаки. Кроме того, россиянам рассказали, как может вырасти штраф за самовыгул собак. А жителям Подмосковья объяснили, как зарегистрировать собак, чтобы не нарваться на штраф.

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Pixabay / chabotphoto

Борис Эльфанд
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