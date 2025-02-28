Кто несёт ответственность за нападение бродячих собак, объяснил юрист

Ответственность за стаи собак на улицах несут местные власти, то есть должностные лица органов местного самоуправления. Об этом заявил заслуженный юрист России, профессор Иван Соловьёв, который в беседе с RT обратил внимание на проблему нападения бродячих псов.

«Ответственность за вред, который причинён укусами безнадзорных животных, в соответствии со всеми нормативными актами, <...> лежит на должностных лицах органов местного самоуправления», — отметил эксперт.