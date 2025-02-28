Жителям Подмосковья объяснили, как зарегистрировать собак, чтобы не нарваться на штраф

С 1 марта жители Подмосковья станут обязаны официально регистрировать своих собак. В противном случае можно схлопотать штраф в размере от полутора до трёх тысяч рублей. При этом постановка животного на учёт будет бесплатной.

Как сообщает интернет-издание Regions.ru, хозяину собаки придётся зарегистрировать её по достижению трёхмесячного возраста. Для этого следует обратиться в любое ветеринарное учреждение, подведомственное Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Кроме того, документы можно подать через портал «Госуслуг».