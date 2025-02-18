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Регион
18 февраля, 17:57

В российском регионе начнут штрафовать владельцев незарегистрированных собак

В Подмосковье с марта начнут штрафовать владельцев незарегистрированных собак

В марте 2025 года в Московской области вступят в силу изменения в кодекс РФ об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность владельцев домашних животных без обязательной регистрации. Питомцы должны быть зарегистрированы в течение 14 дней после достижения ими трёхмесячного возраста. Обязательной регистрации подлежат собаки, остальные животные — по желанию хозяев. Эта мера направлена на создание единой базы данных, что существенно упростит поиск любимцев в случае потери.

Ветеринар должен проверить паспортные данные, адрес регистрации и контактные данные владельца, а также записать информацию о собаке: породу, пол, окрас и кличку. Специалист также внесёт в базу данных информацию о сделанных прививках, адресе проживания питомца и присвоит ему индивидуальный идентификационный номер. Регистрация домашних животных проходит в ветеринарных учреждениях, подведомственных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Она бесплатна, но вот за установку чипа придётся заплатить.

Отсутствие обязательной регистрации чревато для владельцев питомцев штрафом и административной ответственностью. За нарушение хозяева собак могут лишиться от 1500 до 3000 рублей.

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Не всем данная идея пришлась по вкусу. Ранее специалист московского и регионального общества защиты животных «Верный» Наталья Базаркина заявила, что негативно относится к инициативе о регистрации животных. Эксперт отметила, что тоже является владельцем собак, которые не зарегистрированы, но постоянно делает им прививки, плановые вакцинации и дегельментизации.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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