В российском регионе начнут штрафовать владельцев незарегистрированных собак

В марте 2025 года в Московской области вступят в силу изменения в кодекс РФ об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность владельцев домашних животных без обязательной регистрации. Питомцы должны быть зарегистрированы в течение 14 дней после достижения ими трёхмесячного возраста. Обязательной регистрации подлежат собаки, остальные животные — по желанию хозяев. Эта мера направлена на создание единой базы данных, что существенно упростит поиск любимцев в случае потери.

Ветеринар должен проверить паспортные данные, адрес регистрации и контактные данные владельца, а также записать информацию о собаке: породу, пол, окрас и кличку. Специалист также внесёт в базу данных информацию о сделанных прививках, адресе проживания питомца и присвоит ему индивидуальный идентификационный номер. Регистрация домашних животных проходит в ветеринарных учреждениях, подведомственных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Она бесплатна, но вот за установку чипа придётся заплатить.

Отсутствие обязательной регистрации чревато для владельцев питомцев штрафом и административной ответственностью. За нарушение хозяева собак могут лишиться от 1500 до 3000 рублей.