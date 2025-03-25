В России намерены запретить пьяным и детям выгуливать опасные породы собак

Госдума предлагает запретить выгуливать опасные породы собак детям и людям в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов на заседании рабочей группы, которая работает над улучшением законов в этой сфере.

Спиридонов сообщил, что подготовил поправки к Кодексу об административных правонарушениях. Эти изменения ужесточают правила выгула собак. Список опасных пород определил кабинет министров в 2019 году.

«Речь идёт о случаях, когда подросток выгуливает бойцовую собаку и не может контролировать её, если она проявит агрессию», — пояснил Спиридонов.

Он также отметил, что штрафы будут распространяться на тех, кто выгуливает собак в состоянии опьянения. По мнению парламентария, введение новых правил поможет снизить количество нападений собак на людей.

Сейчас существует только общая норма, которая наказывает за несоблюдение требований к содержанию животных. Если поправки примут, штрафы могут увеличиться до 15 тысяч рублей для граждан и до 100 тысяч для юридических лиц.