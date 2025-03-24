Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 23:55

Трое подростков попали в больницу после нападения стаи собак на Кубани

Трое подростков оказались в больнице после нападения стаи собак в Краснодарском крае. Об этом сообщает местная прокуратура. Инцидент произошёл 22 марта в Усть-Лабинске.

«В результате пострадали 12-13-летние подростки и 18-летний парень»,указано в сообщении.

По информации прокуратуры, группа подростков направилась на контрольный смотр трассы для мотокросса на улице Энгельса. В это время на них напала стая злобных бродячих собак, которые начали кусать детей.

В Прикамье девушке сломали позвоночник за то, что её собаки были без намордников
В Прикамье девушке сломали позвоночник за то, что её собаки были без намордников

Все трое с ранами от укусов и попали в травматологическое отделение больницы. Прокуратура Усть-Лабинского района проводит проверку по факту происшествия.

Ранее депутаты Госдумы выразили беспокойство из-за резкого увеличения спроса на собак и кошек перед дачным сезоном. Они призвали людей не брать животных ради «развлечения», чтобы затем их не выбрасывать.

Обложка ©

Freepik / aleksandarlittlewolf

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar