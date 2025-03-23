Мы в ответе за тех, кого приручили: В ГД призвали не брать животных, чтобы «поиграться» и выбросить

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предупредил о возможном взрывном росте спроса на собак и кошек перед началом дачного сезона. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что многие люди берут питомцев, чтобы «поиграться» с ними летом, но к осени часто выбрасывают животных на улицу.

Бурматов подчеркнул, что уже в апреле в Москве, Московской области и других регионах может начаться «эпидемия» такого поведения. Люди, отправляясь на дачи, берут котят или щенков для своих детей, но после окончания дачного сезона (в сентябре-октябре) многие из этих животных остаются брошенными в садовых товариществах. Депутат призвал к более ответственному отношению к питомцам, напомнив, что мы в ответе за тех, кого приручили.