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Регион
23 марта, 19:08

Мы в ответе за тех, кого приручили: В ГД призвали не брать животных, чтобы «поиграться» и выбросить

В ГД предупредили о резком росте спроса на собак и кошек перед дачным сезоном

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предупредил о возможном взрывном росте спроса на собак и кошек перед началом дачного сезона. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что многие люди берут питомцев, чтобы «поиграться» с ними летом, но к осени часто выбрасывают животных на улицу.

Бурматов подчеркнул, что уже в апреле в Москве, Московской области и других регионах может начаться «эпидемия» такого поведения. Люди, отправляясь на дачи, берут котят или щенков для своих детей, но после окончания дачного сезона (в сентябре-октябре) многие из этих животных остаются брошенными в садовых товариществах. Депутат призвал к более ответственному отношению к питомцам, напомнив, что мы в ответе за тех, кого приручили.

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Ранее Владимир Бурматов призвал разработать регламент о разведении животных и условиях их содержания. По его словам, отсутствие соответствующих мер в действующем законодательстве уже приводит к плачевным последствиям: многие «дельцы» бесконтрольно разводят братьев наших меньших в абсолютно непригодных условиях, руководствуясь исключительно наживой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SakSa

Юрий Лысенко
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