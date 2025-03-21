Соната, Север и Бубочка. Пронзительная история россиянки, которая спасает лошадей от мясорубки В Нижегородской области есть реабилитационный центр для лошадей, который держит Ксения Антонова. Жизнь многих животных и без того была тяжёлой, а в конце пути их ждала бойня. Центр спасает их, выхаживает и дарит им счастливую жизнь. 20 марта, 21:25 В уникальном центре «Кантри» проходят реабилитацию спасённые лошади. Фото из личного архива Ксении Антоновой

Мечта детства

— У них есть душа, и это не ходячее мясо, — нежно гладит рукой одну из своих подопечных — кобылу Сонату — хозяйка центра реабилитации животных «Кантри» Ксения Антонова.

Ксения любила лошадей с самого детства. Первое, что она нарисовала, была именно лошадь. Девушка работала волонтёром, помогала бездомным животным. А сейчас сама возглавляет центр реабилитации лошадей в Нижегородской области.

Кобыла Соната — та, с которой началась новая веха в центре. Фото из личного архива Ксении Антоновой

Как лошади попадают в приют? Некоторых животных сотрудники центра выкупают за свои деньги по объявлениям или уже с бойни. Кто-то остаётся, а кого-то бесплатно отдают в добрые руки с обязательным отслеживанием судьбы и условий проживания. Если эти условия окажутся неподходящими — новый владелец будет обязан вернуть животное в центр.

На базе «Кантри» живёт около 30 спасённых животных — среди них лошади, коровы, гуси, есть даже верблюд и козлики.

Как всё началось

Ранее Ксения помогала только собакам и кошкам в приюте. История помощи лошадям началась с Сонаты. Девушка увидела в одном из конных клубов измученную трёхлетнюю кобылу. Бедняжку били хлыстами и лопатами и совершенно не обращали внимания на её состояние.

Как только Ксения увидела глаза кобылы, сразу поняла, что обязательно спасёт несчастное животное, что это — её родная душа. Девушка была уверена, что успеет накопить деньги и выкупит лошадь у клуба. Но кобылу списали, и её следы затерялись.

Ксения семь лет искала свою любимицу, объехала множество клубов и хозяйств. И в каждом заявляли, что лошадь погибла, — говорили, что не выдержала родов, сломала ногу, умерла от вируса. Но девушка не сдавалась.

— Как-то раз мне прислали фотографию статьи из газеты, там мужчина и лошадь, которую он выкупил у цыган. А на фото — моя, та самая, — вспоминает девушка.

Та самая газета, благодаря которой Соната была обнаружена. Фото из личного архива Ксении Антоновой

Она вышла на хозяина, но к тому моменту он уже продал животное, так как не справлялся. В конце концов Ксения нашла кобылу в одном из клубов области. Лошадь была больше похожа на скелет: её замучили прокатом, к тому же несколько раз она жеребилась. Девушка выкупила бедолагу. Но их первая встреча была совсем не той, как она себе представляла.

— В деннике стоял скелет с безжизненным взглядом. Она меня не узнала. Я плакала, было больно осознавать, через что прошла лошадь, — вспоминает Ксения.

Девушка попросила лошадку выполнить команду поклониться — раньше она любила её. Несколько секунд кобыла думала, навострила уши, и в её глазах появился доверительный огонёк. Узнала!

— Говорят, лошади не привязываются к человеку. Это неправда. Значит, вы ещё не нашли свою лошадь, — уверяет Ксения.

Им пришлось пройти сложный путь, чтобы научиться доверять друг другу. Кобылу теперь зовут Соната. В клубе её звали иначе, но прежнего имени животного теперь даже не хотят упоминать — давно пройденный этап.

Тренер Лиля говорит, что сначала Соната отвлекалась на малейший шорох, сильно нервничала и дрожала при прикосновении стека. Но сейчас лошадь привыкает, не бежит прочь сломя голову, и это уже большое дело.

Именно благодаря Сонате появилась эта идея — создать центр реабилитации животных. Причём проект абсолютно некоммерческий.

— Соната — это первая лошадь, с которой у меня появилось понимание, что хочется помогать не только собакам и кошкам в нашем основном приюте, нашей основной деятельности, а вот ещё и расширить всю эту деятельность на помощь лошадям. Благодаря ей мы знаем, что каждый достоин права быть счастливым и за это право надо бороться, — отмечает Ксения.

Север и его друг Бубочка

Молодой жеребец карачаевской породы Север был уже сдан на мясо и совсем скоро стал бы колбасой. Его нещадно избивали — всё тело животного было буквально исполосовано шрамами.

Жеребец Север теперь тоже в заботливых руках. Видео из личного архива Ксении Антоновой

Когда его только привезли в центр, он боялся даже пить — готов был выскочить в окно. Север боялся людей, зажимался в угол, тараща испуганные глаза. Был совсем исхудавшим и даже не сразу понимал, что его хотят покормить. Иногда после занятий с ним Ксения горько рыдала, понимая, что хочет помочь бедолаге, но у неё ничего не получается.

— Ради него я прошла десятки обучений, познакомилась с сотней потрясающих людей и обрела тот опыт, который без Севера в мою жизнь бы не пришёл, — признаётся девушка.

Реабилитация Севера заняла полтора года. До сих пор случается то, что возвращает коня в его прежнее нервозное состояние, но теперь Ксения знает, как с этим справиться.

— Раньше я и представить не могла, что он будет обниматься с чужими людьми и давать им прикасаться к себе. А теперь он целует в лицо волонтёров и с удовольствием рисует картины с гостями центра, — удивляется девушка.

Север и Бубочка разных габаритов, но неразлучны. Фото из личного архива Ксении Антоновой

Она говорит, что уже не представляет жизни без Севера и заново прошла бы через трудный путь его лечения и восстановления.

В компанию к Северу в качестве терапевта был взят очаровательный мини-пони Бубочка — Север сам по себе очень тянется к пони. Бубочка своей активностью и энергией помог старшему справиться со многими страхами. Они теперь лучшие друзья — вместе бегают и плавают.

Миссией центра его основатели называют возможность взглянуть на лошадей другими глазами. Фото из личного архива Ксении Антоновой

Сам Бубочка очень любит игры с мячиком, уже научился исполнять некоторые команды, например вставать на задние ноги. Он и модничает — его фотографируют в ковбойском костюме, с косичкой на голове.

Лошади тоже люди

У Ксении есть мечта — она хотела бы, чтобы у центра появились свой ветеринар и необходимое оборудование для упражнений, которые нельзя сделать на манеже. Например, специальная беговая дорожка для лошадей. Она в принципе хочет изменить отношение людей к лошадям.

— Хотелось бы, чтобы больше людей узнало о нас для того, чтобы они взглянули на лошадь другими глазами. От этого положение многих лошадей улучшится, — добавила девушка.

На популярных ресурсах регулярно встречаются объявления о продаже лошадей на мясо. Как утверждает Ксения, судя по фото, до этого животное было изначально спортивным или прокатным. Центр реабилитации предлагал законодательно решить вопрос о разделении лошадей на мясных и лошадей-питомцев — чтобы те лошади, которых заводят как компаньона, не отправлялись на бойни.