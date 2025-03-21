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Соната, Север и Бубочка. Пронзительная история россиянки, которая спасает лошадей от мясорубки

В Нижегородской области есть реабилитационный центр для лошадей, который держит Ксения Антонова. Жизнь многих животных и без того была тяжёлой, а в конце пути их ждала бойня. Центр спасает их, выхаживает и дарит им счастливую жизнь.

20 марта, 21:25
В уникальном центре «Кантри» проходят реабилитацию спасённые лошади. Фото из личного архива Ксении Антоновой

В уникальном центре «Кантри» проходят реабилитацию спасённые лошади. Фото из личного архива Ксении Антоновой

Мечта детства

У них есть душа, и это не ходячее мясо, — нежно гладит рукой одну из своих подопечных — кобылу Сонату — хозяйка центра реабилитации животных «Кантри» Ксения Антонова.

Ксения любила лошадей с самого детства. Первое, что она нарисовала, была именно лошадь. Девушка работала волонтёром, помогала бездомным животным. А сейчас сама возглавляет центр реабилитации лошадей в Нижегородской области.

Кобыла Соната — та, с которой началась новая веха в центре. Фото из личного архива Ксении Антоновой

Кобыла Соната — та, с которой началась новая веха в центре. Фото из личного архива Ксении Антоновой

Как лошади попадают в приют? Некоторых животных сотрудники центра выкупают за свои деньги по объявлениям или уже с бойни. Кто-то остаётся, а кого-то бесплатно отдают в добрые руки с обязательным отслеживанием судьбы и условий проживания. Если эти условия окажутся неподходящими — новый владелец будет обязан вернуть животное в центр.

На базе «Кантри» живёт около 30 спасённых животных — среди них лошади, коровы, гуси, есть даже верблюд и козлики.

Как всё началось

Ранее Ксения помогала только собакам и кошкам в приюте. История помощи лошадям началась с Сонаты. Девушка увидела в одном из конных клубов измученную трёхлетнюю кобылу. Бедняжку били хлыстами и лопатами и совершенно не обращали внимания на её состояние.

Как только Ксения увидела глаза кобылы, сразу поняла, что обязательно спасёт несчастное животное, что это — её родная душа. Девушка была уверена, что успеет накопить деньги и выкупит лошадь у клуба. Но кобылу списали, и её следы затерялись.

Ксения семь лет искала свою любимицу, объехала множество клубов и хозяйств. И в каждом заявляли, что лошадь погибла, — говорили, что не выдержала родов, сломала ногу, умерла от вируса. Но девушка не сдавалась.

— Как-то раз мне прислали фотографию статьи из газеты, там мужчина и лошадь, которую он выкупил у цыган. А на фото — моя, та самая, — вспоминает девушка.

Та самая газета, благодаря которой Соната была обнаружена. Фото из личного архива Ксении Антоновой

Та самая газета, благодаря которой Соната была обнаружена. Фото из личного архива Ксении Антоновой

Она вышла на хозяина, но к тому моменту он уже продал животное, так как не справлялся. В конце концов Ксения нашла кобылу в одном из клубов области. Лошадь была больше похожа на скелет: её замучили прокатом, к тому же несколько раз она жеребилась. Девушка выкупила бедолагу. Но их первая встреча была совсем не той, как она себе представляла.

— В деннике стоял скелет с безжизненным взглядом. Она меня не узнала. Я плакала, было больно осознавать, через что прошла лошадь, — вспоминает Ксения.

Девушка попросила лошадку выполнить команду поклониться — раньше она любила её. Несколько секунд кобыла думала, навострила уши, и в её глазах появился доверительный огонёк. Узнала!

— Говорят, лошади не привязываются к человеку. Это неправда. Значит, вы ещё не нашли свою лошадь, — уверяет Ксения.

Им пришлось пройти сложный путь, чтобы научиться доверять друг другу. Кобылу теперь зовут Соната. В клубе её звали иначе, но прежнего имени животного теперь даже не хотят упоминать — давно пройденный этап.

Тренер Лиля говорит, что сначала Соната отвлекалась на малейший шорох, сильно нервничала и дрожала при прикосновении стека. Но сейчас лошадь привыкает, не бежит прочь сломя голову, и это уже большое дело.

Именно благодаря Сонате появилась эта идея — создать центр реабилитации животных. Причём проект абсолютно некоммерческий.

— Соната — это первая лошадь, с которой у меня появилось понимание, что хочется помогать не только собакам и кошкам в нашем основном приюте, нашей основной деятельности, а вот ещё и расширить всю эту деятельность на помощь лошадям. Благодаря ей мы знаем, что каждый достоин права быть счастливым и за это право надо бороться, — отмечает Ксения.

Север и его друг Бубочка

Молодой жеребец карачаевской породы Север был уже сдан на мясо и совсем скоро стал бы колбасой. Его нещадно избивали — всё тело животного было буквально исполосовано шрамами.

Жеребец Север теперь тоже в заботливых руках. Видео из личного архива Ксении Антоновой

Когда его только привезли в центр, он боялся даже пить — готов был выскочить в окно. Север боялся людей, зажимался в угол, тараща испуганные глаза. Был совсем исхудавшим и даже не сразу понимал, что его хотят покормить. Иногда после занятий с ним Ксения горько рыдала, понимая, что хочет помочь бедолаге, но у неё ничего не получается.

— Ради него я прошла десятки обучений, познакомилась с сотней потрясающих людей и обрела тот опыт, который без Севера в мою жизнь бы не пришёл, — признаётся девушка.

Реабилитация Севера заняла полтора года. До сих пор случается то, что возвращает коня в его прежнее нервозное состояние, но теперь Ксения знает, как с этим справиться.

— Раньше я и представить не могла, что он будет обниматься с чужими людьми и давать им прикасаться к себе. А теперь он целует в лицо волонтёров и с удовольствием рисует картины с гостями центра, — удивляется девушка.

Север и Бубочка разных габаритов, но неразлучны. Фото из личного архива Ксении Антоновой

Она говорит, что уже не представляет жизни без Севера и заново прошла бы через трудный путь его лечения и восстановления.

В компанию к Северу в качестве терапевта был взят очаровательный мини-пони Бубочка — Север сам по себе очень тянется к пони. Бубочка своей активностью и энергией помог старшему справиться со многими страхами. Они теперь лучшие друзья — вместе бегают и плавают.

Миссией центра его основатели называют возможность взглянуть на лошадей другими глазами. Фото из личного архива Ксении Антоновой

Миссией центра его основатели называют возможность взглянуть на лошадей другими глазами. Фото из личного архива Ксении Антоновой

Сам Бубочка очень любит игры с мячиком, уже научился исполнять некоторые команды, например вставать на задние ноги. Он и модничает — его фотографируют в ковбойском костюме, с косичкой на голове.

Лошади тоже люди

У Ксении есть мечта — она хотела бы, чтобы у центра появились свой ветеринар и необходимое оборудование для упражнений, которые нельзя сделать на манеже. Например, специальная беговая дорожка для лошадей. Она в принципе хочет изменить отношение людей к лошадям.

— Хотелось бы, чтобы больше людей узнало о нас для того, чтобы они взглянули на лошадь другими глазами. От этого положение многих лошадей улучшится, — добавила девушка.

На популярных ресурсах регулярно встречаются объявления о продаже лошадей на мясо. Как утверждает Ксения, судя по фото, до этого животное было изначально спортивным или прокатным. Центр реабилитации предлагал законодательно решить вопрос о разделении лошадей на мясных и лошадей-питомцев — чтобы те лошади, которых заводят как компаньона, не отправлялись на бойни.

Молоко из роддомов и последние крошки хлеба: Как спасали животных Ленинградского зоопарка во время блокады
Молоко из роддомов и последние крошки хлеба: Как спасали животных Ленинградского зоопарка во время блокады
Авторы
Екатерина Субботина
Екатерина Субботина
Елизавета Студеникина
Елизавета Студеникина
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