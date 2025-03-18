В России предложили установить контроль за разведением животных

В России предложили установить требования к разведению животных и условиям их содержания. Соответствующий законопроект в Правительство РФ направил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, сообщает РИА «Новости».

«Законопроектом предлагается наделить правительство РФ правом устанавливать требования к разведению животных, условиям их содержания и их маркированию, а также определять порядок реализации потомства животных, регламентируя эту сферу деятельности», — указано в тексте пояснительной записки.

Бурматов пояснил, что отсутствие данных мер в настоящее время имеет серьёзные деструктивные последствия. Это выражается, по его словам, в бесконтрольном коммерческом разведении животных, в том числе в непригодных условиях. Парламентарий добавил, что многие подделывают родословные и продают якобы породистых животных. По итогу покупателям достаются больные животные и те, кто переносит заразу.

«Достоянием СМИ регулярно становятся факты содержания в антисанитарных условиях в квартирах и частных домах десятков животных, которых бесконтрольно разводят в коммерческих целях, что, с одной стороны, является жестоким обращением с животными, а с другой — представляет собой проблему для других жильцов, вынужденных мириться с таким соседством», — говорится в документе.

Парламентарий объяснил, что сложившаяся ситуация требует эффективного регулирования сферы коммерческого разведения животных. Поэтому необходимо установить требования к разведению животных, условиям их содержания и их маркированию.