В России предложили установить контроль за разведением животных
Депутат ГД Бурматов предложил кабмину ввести требования к разведению животных
В России предложили установить требования к разведению животных и условиям их содержания. Соответствующий законопроект в Правительство РФ направил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, сообщает РИА «Новости».
«Законопроектом предлагается наделить правительство РФ правом устанавливать требования к разведению животных, условиям их содержания и их маркированию, а также определять порядок реализации потомства животных, регламентируя эту сферу деятельности», — указано в тексте пояснительной записки.
Бурматов пояснил, что отсутствие данных мер в настоящее время имеет серьёзные деструктивные последствия. Это выражается, по его словам, в бесконтрольном коммерческом разведении животных, в том числе в непригодных условиях. Парламентарий добавил, что многие подделывают родословные и продают якобы породистых животных. По итогу покупателям достаются больные животные и те, кто переносит заразу.
«Достоянием СМИ регулярно становятся факты содержания в антисанитарных условиях в квартирах и частных домах десятков животных, которых бесконтрольно разводят в коммерческих целях, что, с одной стороны, является жестоким обращением с животными, а с другой — представляет собой проблему для других жильцов, вынужденных мириться с таким соседством», — говорится в документе.
Парламентарий объяснил, что сложившаяся ситуация требует эффективного регулирования сферы коммерческого разведения животных. Поэтому необходимо установить требования к разведению животных, условиям их содержания и их маркированию.
А ранее Life.ru писал, что в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для владельцев животных. Хозяева собак могут получить срок, если их питомец станет причиной смерти человека. Виновным будет грозить до трёх лет ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы.
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