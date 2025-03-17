Владельцев собак могут начать сажать в тюрьму за нападения животных на людей

В России готовят серьёзные изменения в законодательство, которые коснутся владельцев домашних животных. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов разработал поправки в Уголовный кодекс РФ. Согласно документу, владельцы собак могут быть привлечены к уголовной ответственности, если их питомец станет причиной смерти человека, пишут «Известия».

Предлагается дополнить статью 109 УК РФ новой частью, которая предусматривает наказание за «причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными». По ней виновным грозит до трёх лет ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы. Также может быть наложен запрет на занятие определённых должностей или видов деятельности.