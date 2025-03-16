Штрафы за самовыгул собак могут вырасти до 50 тысяч рублей

Депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил правительству РФ законопроект, в котором предусмотрено увеличение штрафов за самовыгул собак до 50 тысяч рублей. Он отметил, что текущие санкции за такую безответственность являются несущественными.

«Я направил в правительство на получение отзывов два законопроекта. Первый ужесточает ответственность за «самовыгул». Штрафы за бесконтрольный выпуск животных я предлагаю увеличить до 50 тысяч рублей. Это поправка в КоАП, и она будет действовать, если факт «самовыгула» установлен, но обошёлся без последствий для окружающих», — написал он в у себя в социальных сетях.

Бурматов подчеркнул, что самовыгул животных является проявлением безответственности. По его мнению, это не просто административное правонарушение, так как федеральный закон об ответственном обращении с животными прямо запрещает самовыгул. Однако наказание за это нарушение сейчас «смешное» и не соответствует последствиям, к которым может привести небрежность владельца. В завершение парламентарий выразил надежду на скорое получение положительных откликов от правительства, отметив, что собака — это не только верный друг, но и большая ответственность для человека.