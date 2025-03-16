В России требуют ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

В России необходимо ввести уголовную ответственность для хозяев за самовыгул собак, особенно после трагедии, которая произошла в селе Ичетуй Джидинского района Бурятии. С таким предложением выступил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

«Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Он обратил внимание на трагедию в Джидинском районе Бурятии, где две собаки напали на чабана и разорвали ему вену. Животные охраняли скот на животноводческой стоянке, а 46-летний мужчина изрядно выпил и пошёл на пастбище. Спасти мужчину не удалось. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело, животных усыпили.

«Призываю всех жителей республики проявлять ответственность: ваша собака должна сидеть у вас во дворе, на цепи, и не шататься неизвестно где! Если вам кажется, что она добрая и не кусается, то и дружите с ней сами у себя во дворе», — написал сенатор.

Андрей Клишас уверен, что именно люди всегда несут ответственность за своих питомцев. Он также выразил мнение, что меры по контролю самовыгула животных необходимо усилить.