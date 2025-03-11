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Регион
11 марта, 15:32

В Томской области усыпили таксу, которая до смерти загрызла младенца в кроватке

В Томской области усыпили домашнюю таксу, которая до смерти загрызла младенца. Хозяева решили не оставлять животное и отнесли его в ветеринарную клинику, сообщила РИА «Новости» представитель СУ СК РФ по региону.

«Собаку усыпили», — заявили в комитете.

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Напомним, что в одной из квартир города Северска Томской области домашняя собака породы такса покусала спящую в кроватке девочку 2025 года рождения. К сожалению, ребёнок скончался на месте. Мать обнаружила тело дочери с многочисленными следами укусов. Следственный отдел возбудил уголовное дело по факту «Причинение смерти по неосторожности».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Masarik

Наталья Афонина
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