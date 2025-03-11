В Томской области усыпили таксу, которая до смерти загрызла младенца в кроватке

В Томской области усыпили домашнюю таксу, которая до смерти загрызла младенца. Хозяева решили не оставлять животное и отнесли его в ветеринарную клинику, сообщила РИА «Новости» представитель СУ СК РФ по региону.

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Зря усыпили: Интернет-звезда белка Арахис из США была не опасна для человека

Напомним, что в одной из квартир города Северска Томской области домашняя собака породы такса покусала спящую в кроватке девочку 2025 года рождения. К сожалению, ребёнок скончался на месте. Мать обнаружила тело дочери с многочисленными следами укусов. Следственный отдел возбудил уголовное дело по факту «Причинение смерти по неосторожности».