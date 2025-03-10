Домашняя такса насмерть загрызла младенца в Томске, пока родители спали

В Северске Томской области домашняя такса загрызла девочку-младенца, пока та спала в кроватке. Малышка умерла. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК РФ, возбуждено уголовное дело.

«По предварительным данным, в ночное время 10 марта текущего года в одной из квартир по проспекту Коммунистическому в городе Северске Томской области, домашняя собака породы такса произвела укусы спящей в кроватке малолетней девочки 2025 года рождения. Впоследствии тело ребёнка было обнаружено матерью без признаков жизни и с множественными укусами», — говорится в публикации.

Городской следственный отдел возбудил уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Специалисты ведомства выясняют обстоятельства трагедии, назначены экспертизы, идёт опрос свидетелей. О судьбе таксы не сообщалось.