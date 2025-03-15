Собака покусала итальянца в Петербурге, пока хозяйка пса любовалась нападением

Злая собака напала на 54-летнего итальянца в Калининском районе Петербурга. Агрессивный зверь покусал иностранца на улице Софьи Ковалевской, когда тот выгуливал своего пса. Об этом стало известно 78.ru.

Фабрицио, который уже долгое время живёт в России и преподаёт итальянский язык, рассказал, что собака принадлежит одной из местных жительниц. Она уже неоднократно отпускала питомца без намордника и поводка. Хозяйка не стала вмешиваться даже в момент нападения, а просто стояла и смотрела.

«У меня были покусаны два пальца. Это уже не первый случай, когда она её выгуливает без поводка. У нас уже были такие инциденты, но таким это никогда не заканчивалось», — рассказал пострадавший.

После восстановления итальянец намерен обратиться в полицию.