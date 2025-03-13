«Обалдеть, как вцепилась»: Собака на прогулке с хозяйкой покусала женщину в Петербурге

Собака, гуляя со своей хозяйкой в районе Купчино в Санкт-Петербурге, неожиданно напала на прохожую. Подробности происшествия сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Атаку собаки на женщину сняла очевидица. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

Инцидент произошёл утром 13 марта во дворе многоквартирного дома на Малой Балканской улице. На протяжении нескольких минут вокруг происходили крики женщины, пока прохожие пытались оттащить животное от неё, прикладывая к этому значительные усилия. Пострадавшая была доставлена на скорой помощи.

Собаку в итоге пришлось усыпить. Фото © Telegram / «Mash на Мойке»

По словам очевидцев, после нападения собака оставалась во дворе и не подпускала никого к себе, продолжая проявлять агрессию. Лишь при помощи местных жителей удалось окончательно освободить женщину из пасти животного. Специальные службы позднее прибыли на место и приняли решение усыпить пса.