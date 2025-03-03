В России может появиться реестр владельцев опасных домашних животных
SHOT: В России захотели создать реестр хозяев опасных домашних животных
В России планируется создать реестр владельцев опасных домашних животных. Прежде чем завести питбуля или другую бойцовскую собаку, гражданам придется сдавать экзамен.
Депутат Госдумы Георгий Арапов от партии «Новые люди» сообщил, что разрабатывается законопроект, который обяжет россиян проходить специальное тестирование по правилам выгула и воспитания потенциально опасных собак. Владельцы, замеченные на прогулке с «агрессивными» питомцами без поводка и намордника дважды, могут получить пожизненный запрет на содержание таких собак.
Если хозяин продолжит отпускать своего питомца гулять без контроля, собаку изымут и поместят в приют, а владельцу придется оплачивать расходы на её содержание.
В настоящее время в список потенциально опасных пород входят 12 видов и их метисы, включая акбаша, американского бандога и питбульмастифа. Однако депутаты считают его недостаточным и планируют расширение, особенно после инцидентов с японскими акитами в Подмосковье. Одна из них прокусила череп 4-летней девочке, другая покусала женщину и насмерть загрызла её шпица и сиба-ину.
А ранее Life.ru сообщал, как в адлерском селе Лесном произошло чудовищное нападение хаски на девятилетнего мальчика. Псы буквально сожрали школьнику лицо. Позже стало известно, что папа ребёнка ждал мальчика у машины. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Shutterstock / FOTODOM / Aneta Jungerova