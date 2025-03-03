В России может появиться реестр владельцев опасных домашних животных

В России планируется создать реестр владельцев опасных домашних животных. Прежде чем завести питбуля или другую бойцовскую собаку, гражданам придется сдавать экзамен.

Депутат Госдумы Георгий Арапов от партии «Новые люди» сообщил, что разрабатывается законопроект, который обяжет россиян проходить специальное тестирование по правилам выгула и воспитания потенциально опасных собак. Владельцы, замеченные на прогулке с «агрессивными» питомцами без поводка и намордника дважды, могут получить пожизненный запрет на содержание таких собак.

Если хозяин продолжит отпускать своего питомца гулять без контроля, собаку изымут и поместят в приют, а владельцу придется оплачивать расходы на её содержание.