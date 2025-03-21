В начале января 2024 года в Пермском крае чусовлянин сильно избил 29-летнюю девушку и сломал ей позвоночник за то, что она зашла в магазин с собаками без намордников. 42-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

В Прикамье девушке сломали позвоночник за то, что её собаки были без намордников. Видео © Telegram / Полиция Прикамья

Оскорбления быстро переросли в драку. Девушку облили пивом, повалили на пол и сильно избили. Мордобой остановили охранники. В больнице пострадавшей диагностировали перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.

«Обвиняемый свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве.