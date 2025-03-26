Готовь сани весной: Экономист раскрыл Life.ru, какие товары сейчас можно купить в два раза дешевле

Продавцы обычно вводят большие скидки со сменой сезона, рассказал экономист Михаил Беляев. В беседе с Life.ru эксперт отметил, что россияне могут ожидать выгодных предложений на некоторые категории товаров, такие как зимняя резина, меховые изделия или лыжи.

Сезон проходит, и, соответственно, появляются скидки на товары прошедшего сезона. Ведь впереди новый сезон, с новыми марками, дизайнами и модами. А старые товары нужно где-то хранить, что-то с ними делать. Шанс, что их купят, уменьшается, так как появляются новые модели. Михаил Беляев Экономист

Беляев добавил, что у магазинов почти нет складских помещений, поэтому они заранее устанавливают высокие уровни прибыли. Торговые компании не терпят убытков, даже когда предлагают скидки или создают впечатление снижения цен. По мнению эксперта, магазины могут реализовывать товары по себестоимости или с минимальной наценкой. Экономист добавил, что в настоящее время можно найти выгодные предложения на одежду из прошлых коллекций.

«У нас культура скидок развита слабо. Мы пытаемся перенять западные традиции, но это больше на словах, чем на деле. Сейчас можно покупать зимние товары прошедшего сезона. Скидки на такие товары обычно достигают 20%, это своего рода потолок. Если скидка больше, то это на товары, которые совсем не пользуются спросом. Например, на зимнее спортивное оборудование, такое как лыжи, горнолыжные ботинки. Эти товары можно купить практически в два раза дешевле», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Беляев объяснил, что магазины освобождают торговые площади для летних товаров из-за отсутствия складских помещений. Ситуация аналогична с продажей шуб и зимней резины для автомобилей. По словам эксперта, торговые компании уже получили часть прибыли в зимний период, реализуя товары по завышенным ценам. Теперь продавцы могут снизить цены, чтобы достичь запланированной прибыли.

«Для покупателя это возможность выгодно приобрести коньки, лыжи, ботинки, комбинезоны, куртки и другой зимний ассортимент. Особенно это актуально для тех, кто ведёт здоровый образ жизни. Для детей, например, можно найти санки и другие зимние товары со скидкой», — подытожил эксперт.