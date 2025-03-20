Индекс живота: Агроэксперт раскрыл, на какие продукты перепишут ценники в марте
Агроэксперт Березнюк: Цены на продукты питания в марте сохранят стабильность
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В марте могут наблюдаться изменения цен на некоторые продукты, и это может быть связано с различными факторами. Например, сезонные колебания в производстве сельскохозяйственной продукции, увеличение предложения на рынке или изменения в спросе могут привести к снижению цен. Также важную роль могут сыграть изменения в экономической политике, курсе валют и логистике. Подробнее своим прогнозом с читателями Life.ru поделился управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.
«В основном, на снижение оптовых цен традиционно влияет сезонность. Если, например говорить об овощной группе или более конкретно о борщевом наборе, то первый месяц весны с точки зрения прогнозирования каких-либо ценовых тенденций не является показательным. Основное снижение оптовых цен можно наблюдать, когда на внутренний рынок начинают поступать большие объёмы овощей открытого грунта российского производства, но это обычно (в зависимости от категории) происходит в конце летнего периода и начале осени», — комментирует агроэксперт.
Тем не менее, если смотреть на текущие доступные данные, то, например, в период с 8 по 15 марта было отмечено снижение цен на морковь. Кроме того, по данным Росстата, с 4 по 10 марта в нашей стране снизились цены на огурцы на 8,6%, подешевели куриные яйца на 1,1%, рис на 0,5 %, мясо кур на 0,2 % и баранины на 0,1%.
«До конца текущего месяца цены на основные продукты питания в потребительской корзине сохранят стабильность. Так же можно отметить, что обычно в период православного поста оптовые цены на животноводческую продукцию чаще всего снижаются, или как минимум не демонстрируют рост. Также в марте не будут расти цены на мясо», — резюмировал собеседник Life.ru.
Ранее сообщалось, что в России подорожает пиво. Поставщики обосновывают повышение цен январским ростом акциза с 26 до 30 рублей за литр на пиво крепостью от 0,5 до 8,6%. Кроме того, россиян предупредили о повышении цен на рыбные консервы, а так же на молоко и творог одного очень популярного бренда.