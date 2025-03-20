Индекс живота: Агроэксперт раскрыл, на какие продукты перепишут ценники в марте

В марте могут наблюдаться изменения цен на некоторые продукты, и это может быть связано с различными факторами. Например, сезонные колебания в производстве сельскохозяйственной продукции, увеличение предложения на рынке или изменения в спросе могут привести к снижению цен. Также важную роль могут сыграть изменения в экономической политике, курсе валют и логистике. Подробнее своим прогнозом с читателями Life.ru поделился управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

«В основном, на снижение оптовых цен традиционно влияет сезонность. Если, например говорить об овощной группе или более конкретно о борщевом наборе, то первый месяц весны с точки зрения прогнозирования каких-либо ценовых тенденций не является показательным. Основное снижение оптовых цен можно наблюдать, когда на внутренний рынок начинают поступать большие объёмы овощей открытого грунта российского производства, но это обычно (в зависимости от категории) происходит в конце летнего периода и начале осени», — комментирует агроэксперт.

Тем не менее, если смотреть на текущие доступные данные, то, например, в период с 8 по 15 марта было отмечено снижение цен на морковь. Кроме того, по данным Росстата, с 4 по 10 марта в нашей стране снизились цены на огурцы на 8,6%, подешевели куриные яйца на 1,1%, рис на 0,5 %, мясо кур на 0,2 % и баранины на 0,1%.