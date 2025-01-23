«Борщевой набор» за год подорожал на 25-32%

В России на 25-32 процента подорожал борщевой набор. Теперь приготовить легендарный суп смогут не все из-за высоких цен на продукты. Об этом сообщили в Ассоциации розничной торговли (АКОРТ) по итогам мониторинга. Дешевле всего приготовить борщик с курицей, а дороже — с говядиной.

«Стоимость набора для борща с говядиной увеличилась в декабре к предыдущему месяцу на 3,7% до 90,5 руб., за год минимальная цена на него выросла на 28%. Борщ со свининой в декабре вырос в цене на 4%, до 78 руб., а год к году подорожал на 25%. Борщ с курицей по итогам декабря подорожал на 8,8%, до 68 руб., а за весь 2024 год цены на него выросли на 31,6%», — указывается в сообщении ассоциации.

При этом по данным Росстата, цена на борщевой набор в крупных торговых сетях оказались ниже цен по стране. Например, овощи дешевле на 13,5 процента, набор с говядиной — на 53 процента, с курицей — на 17 процентов, а со свининой — на 30,5 процента. Кроме того, в декабре замедлил свои темпы роста «индекс борща». Стандартный набор овощей увеличился в цене на 10,8 процента до 45,8 рубля.

«Низкий урожай овощей и опережающий рост спроса на молочные продукты в наибольшей степени повлияли на общую динамику инфляции стоимости продуктов первой необходимости в минувшем году. Вместе с тем в 2024 году снижались цены на гречневую крупу, яйца, свинину, куриное мясо, яйца, баранину», — сказал Караваев.