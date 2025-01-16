Один вид мяса за год подорожал в России более чем на 25%

Россиянам рассказали, насколько подорожали разные виды мяса за минувший год. Наибольший рост продемонстрировала говядина. Её стоимость увеличилась на 25,4% — теперь килограмм стоит в среднем 880 рублей, заявил РИАМО экономист и основатель облачного сервиса мониторинга цен на продукты питания Константин Калугин.

Выросли в цене и другие виды мяса. Например, курятина за год подорожала на 11%, и килограмм птицы теперь стоит 343 рубля. Свинина стала дороже на 6,6% — за килограмм придётся отдать более 467 рублей. Индейка стоит на 18,8% больше. На сегодняшний день ценник за килограмм находится в районе 589 рублей.

Экономист пояснил, что цены на мясо растут под влиянием ряда факторов. В первую очередь увеличивается себестоимость продукции из-за расходов на корма, лекарства для животных, оборудование. Кроме того, подорожала логистика.

«С большой долей вероятности цены на мясо продолжат расти и в 2025 году», — резюмировал эксперт.