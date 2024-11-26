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26 ноября, 11:23

Диетолог назвала более дешёвую и полезную замену мясу

Диетолог Белоусова: Субпродукты — это полезная и недорогая альтернатива мясу

Некоторые люди на дух не переносят субпродукты, а зря. По цене внутренние органы животных доступнее, чем мясо, при этом не менее полезные, заявила врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

«Сердце — мышечный орган, к которому практически нет никаких противопоказаний, поэтому оно вполне допустимо для употребления в пищу. Единственное, если мы заботимся о своих сосудах и о своей фигуре, то весь видимый жир с сердца перед его приготовлением нужно удалять», — посоветовала врач в эфире радио Sputnik.

Сжигает жир и продлевает молодость: Диетолог рекомендовала полезное для здоровья мясо
Сжигает жир и продлевает молодость: Диетолог рекомендовала полезное для здоровья мясо

С мозгами дела обстоят немного сложнее, поскольку в них содержится много холестерина. Поэтому ими лучше не злоупотреблять. В печени больше железа, чем даже в мясе говядины. Её рекомендуется есть людям с железодефицитной анемией — чем меньше кусок будет прожарен, тем лучше. Почки — самый нейтральный субпродукт. Они не несут какое-то суперполезное значение для организма, но и никак не вредят.

Диетолог добавила, что все виды субпродуктов противопоказаны людям с повышенным уровнем мочевой кислоты, иначе высок риск развития подагры.

Ранее россиян предостерегли от употребления в пищу сырого мяса и рыбы. Они могут заразить человека личинками гельминтов, вирусом гепатита А и другими опасными болезнями. Цельный кусок мяса весом полтора-два килограмма должен готовиться при температуре 180 градусов не менее двух часов. К птице применяются те же условия. Рыбу надо держать на огне при 63 градусах до момента, пока мякоть станет непрозрачной.

Обложка ©

freepik/timolina

Алёна Зиновьева
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