Путин заявил, что россияне едят в два раза больше мяса, чем граждане других стран мира

В России потребление мяса увеличилось в два раза, достигнув показателя в 80 килограммов на человека в год, тогда как в других странах эта цифра оказалась на уровне в 42 килограмма. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

«У нас постоянно растёт производство продуктов, плюс 3% ежегодно. По мясу мы полностью сами себя обеспечиваем. У нас потребление мяса в год примерно 80 килограммов на человека, а в мире 42 примерно. Вроде бы хватает, но всё равно потребление мяса у нас выросло в два раза за последнее время. У нас каждый год увеличивается производство молока, но и потребление молока растёт», — отметил российский лидер.