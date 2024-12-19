Путин заявил, что россияне едят в два раза больше мяса, чем граждане других стран мира
Путин: Потребление мяса в РФ выросло в 2 раза и достигло 80 кг на человека в год
В России потребление мяса увеличилось в два раза, достигнув показателя в 80 килограммов на человека в год, тогда как в других странах эта цифра оказалась на уровне в 42 килограмма. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
«У нас постоянно растёт производство продуктов, плюс 3% ежегодно. По мясу мы полностью сами себя обеспечиваем. У нас потребление мяса в год примерно 80 килограммов на человека, а в мире 42 примерно. Вроде бы хватает, но всё равно потребление мяса у нас выросло в два раза за последнее время. У нас каждый год увеличивается производство молока, но и потребление молока растёт», — отметил российский лидер.
Также Путин указал на тревожную ситуацию с инфляцией и обратил внимание на разогрев экономики. Однако он подчеркнул, что в целом положение стабильное, а российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на внешние вызовы и угрозы со стороны Запада.
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