Кофе обвинили в резком подорожании чая

К концу 2025 года чай в России подорожает более чем на 20%, предупредила сограждан основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Анастасия Колчина. В интервью «Газете.ru» она отметила, что по ценам ударит подскочивший спрос. Дело в том, что граждане поспешили найти альтернативу уже подорожавшему кофе.

Кроме того, на стоимость чая повлияет высокая инфляция. Ещё одна причина — дорогой импорт из Китая, Индии, Шри-Ланки и Кении на фоне ослабления рубля к доллару и евро. Кроме того, вырастут логистические издержки из-за удорожания стоимости топлива.

Эксперт подчеркнула, что рост цен ожидается главным образом в премиум сегменте, к которому относятся белые сорта чая, улуны и пуэр, габа и другие редкие сорта. В их случае стоимость может подскочить на 40%. Что касается низкокачественного пакетированного чая, то он может прибавить 10-15%, а средний класс — до 20%.