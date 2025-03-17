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17 марта, 16:40

Кофе обвинили в резком подорожании чая

Эксперт Колчина: К концу 2025 года чай в России подорожает более чем на 20%

К концу 2025 года чай в России подорожает более чем на 20%, предупредила сограждан основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Анастасия Колчина. В интервью «Газете.ru» она отметила, что по ценам ударит подскочивший спрос. Дело в том, что граждане поспешили найти альтернативу уже подорожавшему кофе.

Кроме того, на стоимость чая повлияет высокая инфляция. Ещё одна причина — дорогой импорт из Китая, Индии, Шри-Ланки и Кении на фоне ослабления рубля к доллару и евро. Кроме того, вырастут логистические издержки из-за удорожания стоимости топлива.

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Эксперт подчеркнула, что рост цен ожидается главным образом в премиум сегменте, к которому относятся белые сорта чая, улуны и пуэр, габа и другие редкие сорта. В их случае стоимость может подскочить на 40%. Что касается низкокачественного пакетированного чая, то он может прибавить 10-15%, а средний класс — до 20%.

«Это всем известные сорта: индийский, цейлонский, китайский чай массового потребления. Инфляция, рост логистических издержек, увеличение спроса на качественный чай в среднем ценовом сегменте — основные причины», — заключила эксперт.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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